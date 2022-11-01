تغريدة للسفارة الروسية عن لبنان وعون.. ماذا جاء فيها؟

كتبت السفارة الروسية في لبنان عبر صفحتها على "تويتر": "نقول وداعا للرئيس ميشال عون الذي عملنا معه كل هذه السنوات".

واضافت: "نتمنى له الصحة والنجاح في اعماله اللاحقة. ونأمل أن ينجح شعب لبنان الصديق في تجاوز المرحلة الصعبة الحالية، الامر الذي لا يمكن تحقيقه إلا في إطار عمل بناء مشترك، يؤخذ فيه رأي الجميع بعين الاعتبار ودون تدخل خارجي".

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