تغريدة للسفارة الروسية عن لبنان وعون.. ماذا جاء فيها؟

نقول وداعا للرئيس ميشال عون الذي عملنا معه كل هذه السنوات. نتمنى له موفور الصحة والنجاح في اعماله اللاحقة.
ونأمل أن ينجح شعب لبنان الصديق في تجاوز المرحلة الصعبة الحالية، الامر الذي لا يمكن تحقيقه إلا في إطار عمل بناء مشترك يؤخذ فيه رأي الجميع بعين الاعتبار ودون تدخل خارجي. pic.twitter.com/nN6srPs5Wh
— Russian Embassy in Lebanon (@rusembleb) November 1, 2022
نقول وداعا للرئيس ميشال عون الذي عملنا معه كل هذه السنوات. نتمنى له موفور الصحة والنجاح في اعماله اللاحقة.
ونأمل أن ينجح شعب لبنان الصديق في تجاوز المرحلة الصعبة الحالية، الامر الذي لا يمكن تحقيقه إلا في إطار عمل بناء مشترك يؤخذ فيه رأي الجميع بعين الاعتبار ودون تدخل خارجي. pic.twitter.com/nN6srPs5Wh