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لبنان

الأمرُ حُسِم.. هل سيتغيّر سعر الدولار الرسمي اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-11-2022 | 03:50
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كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ "المصارف لم تتبلغ بأي كلامٍ عن رفع الدولار المصرفي من 8 آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة اعتباراً من اليوم".
ولفتت المصادر إلى أنّ "القرار بهذا الشأن قد جرى تأجيله"، موضحة أن "إجراءات رفع سعر الصرف من 1515 ليرة إلى 15 ألف ليرة لن تدخل حيز التنفيذ أيضاً"، وقالت: "ما يبدو هو أن القرار بهذا الشأن بات مُؤجلاً، مثله مثل الدولار الجمركي الذي لم يسرِ العمل به حتى الآن".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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