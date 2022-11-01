من البقاع... ماذا قال السفير السعودي عن العلاقة بين لبنان والرياض؟



Advertisement أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وصول السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الى "أزهر البقاع"، حيث قام بعقد لقاء مع المشايخ والعلماء بحضور مدير عام مؤسسات "الأزهر" الشيخ علي الغزاوي والنائبين بلال الحشيمي وحسن مراد .

وخلال اللقاء اشار البخاري الى ان " العلاقات بين السعودية ولبنان ستتجه نحو الافضل، بعد انتخاب رئيس سياديّ جديد للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة جديدة، ما يعيد ثقة المملكة ومجموعة دول أخرى في لبنان".