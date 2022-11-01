هاشم: مبادرة بري قائمة عنوانها انتخابات رئاسة الجمهورية

أكد النائب قاسم هاشم أن "الجلسة النيابية التي ستعقد الخميس المقبل يحكمها التزام متطلبات الأصول الدستورية والقانونية وفق النظام الداخلي وهو ما اعتاد عليه الرئيس نبيه بري، وستناقش خلالها الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية على أن يأخذ النقاش مداه وفق مقاربة كل كتلة".

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واوضح في حديث إلى "صوت كل لبنان" أن "هذه الرسالة لن تكون ذات جدوى بعد انتهاء ولاية الرئيس".

وعن دعوة الرئيس بري إلى الحوار، أكد أن "مبادرة رئيس مجلس النواب ما زالت قائمة، والاتصالات على وتيرتها لاستكمالها حتى النهاية ليبنى على الشيء مقتضاه".

وشدد على أن "عنوان المبادرة انتخابات رئاسة الجمهورية"، لافتا إلى أن "البعض قد يراهن على تدخلات من هنا وهناك، لكن تبقى المسؤولية على عاتق الكتل النيابية والسياسية للتواصل والتفاهم حول هذا الاستحقاق".