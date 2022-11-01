فتحت حادثة استدراج سائق أجرة من بيروت ومحاولة سلبه على طريق بلدة الخضر شرقي بعلبك، الباب على حوادث مشابهة وقعت خلال الأشهر الماضية.

وبحسب مصدر مطلع فقد تكررت الحوادث التي تم فيها استدراج سائقي سيارات واستئجار سيارات من شركات التأجير وسلبها بعد الوصول الى مناطق ينصب فيها السارقون فخًا.

ويضيف المصدر أنّ بعض العمليات تمّت فيها بالاستعانة بنساء وذلك لكي يطمئن سائق السيارة، أو شركة تأجير السيارات.

كما تمّ استدراج بعض الأشخاص من أصحاب الأموال، وبعد وصولهم الى بعلبك تمّ سلبهم.

وقد أصبح المسؤولون عن شركات تأجير السيارات على دراية بعمليات الاحتيال، وتوقف كثيرون عن إرسال سيارات الى بعلبك ومناطق أخرى تنشط فيها عمليات السلب.