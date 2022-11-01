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لبنان

اضراب مفتوح في كهرباء لبنان بدءا من هذا التاريخ

Lebanon 24
01-11-2022 | 04:52
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أعلنت لجنة اليد العاملة الفنية الداعمة في مؤسسة كهرباء لبنان انه "بعد أن انتظرنا طويلا المساعدات الاجتماعية وزيادات النقل وكل الوعود المجحفة في حقنا ودون تنفيذ وبعد متابعتنا فض العروض ودفاتر الشروط وبعد تأكدنا أن أمورنا ذاهبة للأسوأ، الإضراب المفتوح ابتداء من يوم غد الأربعاء 2/11/2022، لجميع العمال ومن دون استثناء وذلك بسبب الإجحاف والظلم واللامبالاة لمعيشة العمال وحرمانهم أبسط حقوقهم المشروعة".
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وأكدت أنه "لا عودة هذه المرة عن الإضراب قبل دفع: ثلاثة أشهر تأخير، مفعول رجعي تنقلات، دفع كل الزيادات المعيشية مع مفعولها الرجعي من تاريخ إقرارها".
كما أكدت أنها "غير معنية بأي مصالحة بين الشركة والمؤسسة ولن نرضى بخصم ولو فلس واحدد من رواتبنا، وضرورة دفع مستحقات المدارس والجامعات عن كل السنوات المتأخرة وإقرار دفتر شروط جديد يليق بكرامة الانسان، محذرة "المعنيين من ثورة العمال ومصير عائلاتهم ولقمة عيشهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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