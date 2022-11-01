بهية الحريري تلتقي "كاريتاس" باطار التحضير للإحتفال بذكرى تأسيسها الخمسين

استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري في دارة مجدليون ، وفداً من رابطة "كاريتاس - لبنان " تقدمه نائب الرئيس الدكتور نقولا الحجار والمدير التنفيذي جيلبير زوين ورئيس إقليم صيدا والزهراني والنبطية ياسر سميا "يرافقهم الأب جهاد فرنسيس، وذلك في اطار جولة على فاعليات صيدا تحضيراً لإقامة نشاط احتفالي بمرور خمسين سنة على تأسيس "كاريتاس - لبنان" التي انطلقت من المدينة ومنطقتها في العام 1972 ، حيث جرى خلال اللقاء تداول موضوع التحضير لهذا الحدث وحشد أوسع مشاركة فيه من مختلف أطياف المدينة وجوارها لما تمثله صيدا في مسيرة كاريتاس الاجتماعية والإنسانية منذ انطلاقتها وطوال مراحل عملها وتطور برامجها في خدمة المجتمع والإنسان .

Advertisement



ورحبت الحريري بالوفد مهنئة "رابطة كاريتاس" بيوبيلها الخمسين ، ومنوهة "بالرسالة المجتمعية والوطنية والإنسانية لكاريتاس ودورها التكافلي المساند للإنسان والمجتمع في مجال تقديم الرعاية الصحية والإجتماعية لذوي الحاجة متكاملة بذلك مع رسالة باقي مؤسسات المجتمع المدني والأهلي العاملة في هذه المنطقة".



وتطرق البحث الى الأوضاع العامة والشأن الإجتماعي. كما تم تأكيد "أهمية دعم العمل الإغاثي خصوصاً في ظل الظروف والأزمات التي يمر بها البلد".

وكانت مناسبة اطلع خلالها الوفد الحريري على أنشطة وبرامج كاريتاس في منطقة صيدا.