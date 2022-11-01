هؤلاء سيستفيدون من حسمٍ على الاتصالات في لبنان.. إليكم القرار

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه أنه "نتيجة الاتصالات التي أجرتها نقابة محرري الصحافة اللبنانية مع وزير الاتصالات المهندس جوني القرم، وشركتي "تاتش" و "ALFA"، فقد تقرّر منح الزملاء المسجّلين على جدول النقابة حسماً قدره 20% على فاتورة المخابرات الخلوية".

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ولفت البيان إلى أنه "العمل بهذا الحسم سيبدأ على خطوط تاتش اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2022، في حين أنّ موعد البدء بهذا الإجراء في شركة ألفا سوف يُحدّد لاحقاً".

وأوضح البيان أن "الحسم يسري على كل من يحمل خطاً ثابتاً ومسجلاً باسمه"، مشيراً إلى أنه "يحق لكل مشترك الاستفادة من خطّ واحد لا غير"، وأضاف: "أما بالنسبة لحاملي البطاقات المسبقة الدفع، فيمكن الافادة من هذا العرض بعد تثبيت خطوطهم".