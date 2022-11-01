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لبنان

هؤلاء سيستفيدون من حسمٍ على الاتصالات في لبنان.. إليكم القرار

Lebanon 24
01-11-2022 | 05:17
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أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه أنه "نتيجة الاتصالات التي أجرتها نقابة محرري الصحافة اللبنانية مع وزير الاتصالات المهندس جوني القرم، وشركتي "تاتش" و "ALFA"، فقد تقرّر منح الزملاء المسجّلين على جدول النقابة حسماً قدره 20% على فاتورة المخابرات الخلوية".
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ولفت البيان إلى أنه "العمل بهذا الحسم سيبدأ على خطوط تاتش اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2022، في حين أنّ موعد البدء بهذا الإجراء في شركة ألفا سوف يُحدّد لاحقاً".
 
وأوضح البيان أن "الحسم يسري على كل من يحمل خطاً ثابتاً ومسجلاً باسمه"، مشيراً إلى أنه "يحق لكل مشترك الاستفادة من خطّ واحد لا غير"، وأضاف: "أما بالنسبة لحاملي البطاقات المسبقة الدفع، فيمكن الافادة من هذا العرض بعد تثبيت خطوطهم".
 
وختم: "على الزملاء الراغبين في الاستفادة التقدم لمرة واحدة من مكاتب شركة تاتش لابراز بطاقتهم النقابية وتثبيت الحسم على فواتيرهم أو لتحويل الخطوط المسبقة الدفع الى خطوط ثابتة، ابتداء من 1-11-2022. كذلك، فإن النقابة سوف تصدر بياناً حول تاريخ بدء العمل بهذا الإجراء في شركة ALFA".
 
 
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