دخلوا بأسلحة حربية وقاموا بتكبيل المالكين.. هذا ما جرى في هذه البلدة!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:بتاریخ21-10-2022، سطا ثلاثة أشخاص ملثّمين على أحد المنازل في بلدة ريفون الكسروانية، بعد انتحالهم صفة أمنية، حيث دخلوا شاهرين أسلحة حربية وقاموا بتكبيل المالكين بواسطة أربطة بلاستيكية ثم سلبوهم مجوهرات ومبالغ مالية وهاتفَين خليويَين، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعلين وتوقيفهم.بنتيجة الجهود الحثيثة والاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم وهم كلٌّ من:ح. ع. (من مواليد عام ١٩٩٠، لبناني)ض. ج. (من مواليد عام ١٩٨٩، لبناني)ب. ز. (من مواليد عام ١٩٨٣، لبناني)