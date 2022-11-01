إحباط محاولة تهريب كميّة كبيرة من الكبتاغون... إليكم بالصور كيف كانت مخبأة!

كتب وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر":

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"كمية كبيرة من الكبتاغون بلغت ٥ مليون و٤١٥ الف حبة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من إحباط محاولة تهريبها في الواح فيبر، وذلك خلال مداهمة مستودع في منطقة الغازية قبل نقلها الى مرفأ بيروت، لتكون الوجهة الاولى ابيدجان ثم السودان.التحقيقات والتوقيفات مستمرة".