بالفيديو.. ماذا حصل في قصر بعبدا صباح اليوم؟

أقفلت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء، الجناح الخاص بسكن رئيس الجمهورية وعائلته ومكتبه والقاعات الملحقة به.

كذلك، تمّ تنكيس العلم المنصوب فوق مدخل القصر الجمهورية وإطفاء النافورة على مدخله.