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لبنان

نصّار عرض وسفير سلطنة عمان سبل التعاون بين البلدين

Lebanon 24
01-11-2022 | 06:34
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استقبل وزير السياحة  في حكومة تصريف الاعمال وليد نصّار في مكتبه في الوزارة، سفير سلطنة عمان لدى لبنان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي.
 
وجرى خلال اللقاء عرض لسبل التعاون والتبادل السياحي بين البلدين.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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