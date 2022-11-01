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لبنان

إنتشار لقوى الامن الداخلي ومكافحة الشغب على أوتوستراد الضنية... ما القصة؟

Lebanon 24
01-11-2022 | 06:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ بلدة بخعون، تشهد منذ صباح اليوم، إنتشاراً لقوى الامن الداخلي ومكافحة الشغب على أوتوستراد الضنية، لقمع مخالفة بناء، وهي عبارة عن "صبة باطون".
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