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لبنان

في زمن الكوليرا.. نائب متنيّ يتحرّك لفحص المياه

Lebanon 24
01-11-2022 | 06:51
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اطلق النائب رازي الحاج حملة لاجراء فحوصات مخبرية لينابيع مياه الشفة في المتن، من اجل التأكد من خلوّها من اي ملوثات جرثومية ومنها الكوليرا.

ووفق بيان، "أشرفت مستشارة النائب الحاج لشؤون الرقابة الصحية المهندسة ندى ضو على الحملة، التي انطلقت  اليوم من مدينة بسكنتا وشملت كل الينابيع التي اعتاد الاهالي على تعبئة المياه منها وينتظر صدور نتائج الفحوصات خلال نهاية الاسبوع الحالي في بيان رسمي يصدر عن مكتب النائب رازي الحاج".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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