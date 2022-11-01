اللواء ابراهيم عرض لأوضاع العمال السيراليونيين مع قنصل البلاد

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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قنصل جمهورية سيراليون في لبنان هاشم هاشم، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما الشؤون المتعلقة بالجالية السيراليونية في لبنان وسبل تنظيم اوضاعها.وقال القنصل هاشم بعد اللقاء: "شكرنا سعادة المدير العام واجهزة الأمن العام على التعاون البناء القائم بين الأمن العام والقنصلية، والتسهيلات المشكورة التي نلقاها لمعالجة شؤون الجالية السيراليونية".اضاف: "لقد أدت الاوضاع اللبنانية خلال السنتين الماضيتين الى حصول خلل في قضايا الجالية السيراليونية في لبنان، لا سيما لجهة العاملات والعاملين في المنازل، ما اضطر القنصلية الى مواجهة هذا الخلل، بعدما تخلى الكثيرون عن العاملات لديهم او ترك العاملات لعملهن لاسباب مختلفة. وقد تولت القنصلية تسفير نحو 300 عاملة الى سيراليون، وامامنا الآن نحو 150 أخريات".وتابع: "بتوجيهات من اللواء ابراهيم كان التعاون من مديرية الامن العام كاملا ومشكورا، بخاصة لجهة تنظيم الاوراق الثبوتية اللازمة للسفر، علما أن الكثيرات فقدن جوازات السفر. وقد تمنينا على سعادة اللواء ابراهيم التعاون لمعالجة القدوم غير الشرعي للمواطنين السيراليونيين الى لبنان، فوعد بالتعاون معنا في هذا المجال".وختم: "وجهنا دعوة لسعادة المدير العام لزيارة سيراليون، وهو بدوره حمّلنا دعوة للمدير العام للأمن العام في سيراليون لزيارة لبنان والتداول في الامور السالفة الذكر".وفي ختام اللقاء قدم القنصل هاشم للواء ابراهيم درعا تكريمية، تقديرا لجهوده الباهرة في كل المجالات.