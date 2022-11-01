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لبنان

كيف علّق عبدالله على دعم روسيا اللبنانيين بالقمح والفيول؟

Lebanon 24
01-11-2022 | 07:18
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كتب النائب بلال عبد الله عبر  حسابه على "تويتر": "ان إعلان روسيا الاتحادية عن دعمها الشعب اللبناني بالقمح والفيول لمعامل الكهرباء، خطوة تضامنية يجب التنويه بها . كل الشكر على هذه الالتفاتة في زمن حاجتنا لكل مساندة ودعم".
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