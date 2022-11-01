خبر سار... ما جديد إصابات "الكوليرا"؟

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أفادت مصادر طبيّة لـ"لبنان24"، أنَ وباء "الكوليرا" قد إنحسر تدريجياً في بلدة ببنين والجوار بنسبة 90%، حيث إنخفضت نسبة المصابين داخل المستشفى الميداني في البلدة، فيما الحالات المُشتبه بها تأكّد أنّها غير مصابة بالمرض.وتابعت المصادر أنّ جميع المرضى يتماثلون للشفاء، في حين أن بعض الإصابات تدخل بعض المُستشفيات في عكّار بحالة إسهال وتقيّؤ وغيرها من العوارض.