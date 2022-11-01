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لبنان

المصارف في مرمى تحذير عالي النبرة!

Lebanon 24
01-11-2022 | 07:38
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 أعلن تجمع متقاعدي - قوى الأمن الداخلي في لبنان أن "المصارف اللبنانية ومن ورائها جمعية المصارف التي تأتمر من حاكمها في المصرف المركزي تمعن بنا اجحافا كعادتها في آخر كل شهر، من خلال عدم صرف رواتبنا في الوقت المحدد علما أن وزارة المالية صرحت أن الرواتب أصبحت في المصارف، وهي تحول الأموال لكل القطاع العام والعاملين في وظائف الدولة،  والعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، لكن المصارف وجمعيتها تفصل بين الرواتب استنسابيا ولا أحد يراقبها أو يعترض عليها".
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وأضاف التجمع في بيان: "نحذر جمعية المصارف وفروع المصارف في كل المحافظات من التمادي بقرارات مجحفة في حق المتقاعدين ، لجهة تحويل رواتب المتقاعدين في المصارف فور تحويلها من قبل وزارة المالية، بالاضافة الى رفع سقف السحوبات في كل المصارف ليتمكن المتقاعد من سحب كل التحويلات العائدة له شهريا، ولن نسكت بعد اليوم على هذا الأمر مهما كلفنا من تضحيات قد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه".

وختم: "إن تجمعنا سيكون له تحركات تضرب وتوجع من اجل لقمة عيش اولادنا التي تتاجر بها المصارف ".
المصدر: الوكالة الوطنية
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