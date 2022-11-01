بهية الحريري تزور ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري

لمناسبة ذكرى ميلاده الثامنة والسبعين، زارت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري ضريح شقيقها الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ساحة الشهداء وسط بيروت، وقرأت الفاتحة لروحه ولأرواح رفاقه الشهداء.

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