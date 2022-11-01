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لبنان

بهية الحريري تزور ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري

Lebanon 24
01-11-2022 | 07:48
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لمناسبة ذكرى ميلاده الثامنة والسبعين، زارت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري ضريح شقيقها الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ساحة الشهداء وسط بيروت، وقرأت الفاتحة لروحه ولأرواح رفاقه الشهداء.
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