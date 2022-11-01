تطوّر بارز في قضية جريمة قتل المواطن حليم عقيقي... ماذا حصل اليوم؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوى الأمنية أوقفت مرتكب جريمة قتل المواطن حليم عقيقي من كفردبيان، وعُلم أنّ دوافع الجريمة السرقة.



Advertisement والجدير بالذكر أنّه كان قد عُثر على جثة عقيقي منذ يومين في سهل عميق - البقاع مصابة بطلق ناري.