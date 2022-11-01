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لبنان

تطوّر بارز في قضية جريمة قتل المواطن حليم عقيقي... ماذا حصل اليوم؟

Lebanon 24
01-11-2022 | 07:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوى الأمنية أوقفت مرتكب جريمة قتل المواطن حليم عقيقي من كفردبيان، وعُلم أنّ دوافع الجريمة السرقة.
 
 
والجدير بالذكر أنّه كان قد عُثر على جثة عقيقي منذ يومين في سهل عميق - البقاع مصابة بطلق ناري.
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