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لبنان
خبرٌ جديد عن الرّواتب والمتقاعدين.. ماذا فيه؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-11-2022
|
08:24
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كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، إنّ مصرف لبنان لم يتلقّ حتى الآن جداول الرواتب الخاصة بالمتقاعدين من وزارة المالية، موضحة أنّ هذا الأمر قد يحصل خلال الساعات المقبلة.
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ولفتت المصادر إلى أنه لا مُشكلة بالجداول، لكن التأخير تقنيّ وستكونُ هناك حلحلة سريعة ليتم بعد ذلك صرف الرواتب عبر المصارف.
وخلال وقتٍ سابق، اليوم الثلاثاء، لوّح تجمع متقاعدو قوى الأمن بالتحرّك في الشارع في حال عدم صرف رواتبهم في الوقت المُحدد.
وفي السياق، علم
"لبنان24"
أن تنسيقيات المتقاعدين في الأسلاك العسكرية بدأت بإجراءِ اتصالات في ما بينها لمواكبة التطورات بشأن الرواتب.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
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