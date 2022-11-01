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لبنان

الامن العام يوضح حقيقة الملاحقات القضائية بحق وليد وبشير البساتنة

Lebanon 24
01-11-2022 | 08:24
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صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان الاتي:

"ورد في إحدى التغريدات على وسائل التواصل الإجتماعي خبر مفاده أن السيد وليد البساتنة بحقه مذكرة توقيف وهو يدخل عبر المطار كيفما يريد، كما ورد في تغريدة أخرى أن السيد بشير البساتنة غادر لبنان وهو مطلوب للقضاء".
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أضاف البيان: "يهم المديرية العامة للأمن العام أن تشير الى أنّه لا يوجد في سجلاتها أية ملاحقات قضائية أو غيرها تستدعي اتخاذ تدابير عدلية أو إدارية بحق المذكورين، فاقتضى التوضيح".
المصدر: الوكالة الوطنية
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