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لبنان

أبو الغيط لميقاتي: جامعة الدول العربيّة تدعم لبنان لتجاوز المرحلة التي يمرّ بها

Lebanon 24
01-11-2022 | 08:32
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أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعم الجامعة الكامل للبنان من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها، مشدداً على أهمية اضطلاع الحكومة الحالية بالاصلاحات الضرورية المطلوبة.
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وجاء كلامُ أبو الغيط خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجزائر، اليوم الثلاثاء، على هامش القمة العربية التي تنعقد هناك يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن اللقاء تناول مجمل الوضع اللبناني، بما في ذلك التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية قبيل الدخول في فترة الشغور الرئاسي، حيث اعتبر ابو الغيط أن استمرار الشغور الرئاسي لفترة قد يطول أمدها، سيكون له تبعات سلبية علي لبنان في ظل التحديات الراهنة التي تواجهه. 

وأضاف المتحدث أن الأمين العام أكد على دعم الجامعة العربية الكامل للدولة اللبنانية من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، مشدداً على أهمية اضطلاع الحكومة الحالية بالاصلاحات الضرورية المطلوبة، وفي ذات الوقت اضطلاع السياسيين اللبنانيين بمسؤوليتهم، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى وصولا لتوافقات تفضي إلى انهاء الانسداد السياسي والحيلولة دون الدخول في فراغ رئاسي لا تتحمله البلاد.

من جانبه، أعرب ميقاتي عن تقديره للدور الذي تقوم به الجامعة العربية من أجل مواكبة لبنان في مختلف المحطات والتحديات التي تواجهه، وتطلعه لمواصلة هذا الدور بنشاط وفعالية في سبيل حشد الدعم العربي للبنان ومساعدة شعبه على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة التي يمر بها

لبنان

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