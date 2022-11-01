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لبنان

الشاب محمد تُوفي أثناء جمعه الحطب

Lebanon 24
01-11-2022 | 09:01
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تُوفي إبن بلدة مشمش، الشاب محمد أحمد الرميحي، إثر وقوعه عن شجرة على رأسه، فيما كان يجمع الحطب في خراج بلدة قبعيت - القمامين.
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