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لبنان

بيان عن لقاء الصيفي النيابي التشاوري... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
01-11-2022 | 09:27
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صدر عن لقاء الصيفي النيابي التشاوري البيان التالي:

عقد مساء الاثنين في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، اجتماع نيابي تشاوري للبحث في الاستحقاق الرئاسي الداهم ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ومناقشتها يوم الخميس المقبل، وتم الاتفاق على البيان التالي الموقّع من:
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سامي الجميّل
رامي فنج
أديب عبد المسيح
إيهاب مطر
وليد البعريني
سليم الصايغ
أشرف ريفي
محمد سليمان
مارك ضو
نجاة صليبا
نعمة افرام
عبد العزيز الصمد
سجيع عطية
أحمد الخير
نبيل بدر
ميشال الضاهر
فؤاد مخزومي
عماد الحوت
بلال الحشيمي
غسان سكاف
وضاح الصادق
نديم الجميّل
جان طالوزيان
جميل عبود
أحمد رستم 
الياس حنكش
ميشال معوض



نظراً لخطورة المرحلة التي تمر فيها البلاد وبعدما سئم اللبنانيون من التلاعب بالاستحقاقات والمؤسسات،
1- يرى المجتمعون أن من الضروري وقف النزيف الحاصل عبر تحويل الاستحقاق الرئاسي إلى فرصة لوضع لبنان على سكة التعافي وإيقاف مسلسل الهروب الى الأمام لاسيما بعد السياسات الخاطئة والتراكمات المدمرة والانهيار الكامل على مختلف الصعد.

2- يعرب المجتمعون عن رفضهم القاطع لمحاولات إشعال التجاذبات الطائفية عبر افتعال السجال في موضوع صلاحيات الحكومة خلال فترة الشغور الرئاسي لأن هذا الموضوع محسوم في الدستور اللبناني.

3- يعتبر المجتمعون أن الاولوية التي أكد عليها الدستور هي الشروع فوراً في انتخاب رئيس للجمهورية.

4- بناءً على ما تقدم، يؤكد المجتمعون أن على المجلس الالتئام اليوم قبل الغد، لانتخاب رئيس الجمهورية لأن هذا وحده من شأنه أن يعيد الانتظام لعمل المؤسسات ويدعون رئيس مجلس النواب الى تكثيف الجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن.
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