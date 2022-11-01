مطر: لملء الفراغ بالرئيس المناسب

غرد النائب ايهاب مطر عبر حسابه على "تويتر" : بات عهد الرئيس ميشال عون وراءنا، في ميزان التاريخ، وصار أمامنا شعب بأمس الحاجة الى بارقة أمل للخروج من نفق الأزمات الحياتية، ومن حقه أن تكون دولته متكاملة الشرعية بمؤسساتها كافة. فليتحمل الجميع مسؤولياتهم في ملء الفراغ بالرئيس المناسب".

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