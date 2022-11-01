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لبنان

بلدية القبيات تكشف.. هل وجدت بكتيريا الكوليرا في مياهها؟

Lebanon 24
01-11-2022 | 09:43
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 أعلنت بلدية القبيات في بيان، انه "بنتيجة الفحوصات المخبرية التي أجريت للمياه، بتاريخ 28/10/2022 ، والتي أُخذت عينات منها، من أسفل نقاط جميع الشبكات في القبيات، من مصلحة مياه القبيات في: خزان الذوق ، خزان الغربية ، خزان مرتمورة ، خزان المطرانية ، خزان الضهر ، خزان شويتا ،  والتي أجريت في مختبر التحاليل الطبية - الدكتور جوزيف نديم فريفر ، أظهرت جميعها أنها خالية من أي تلوث ببكتيريا الكوليرا".
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ودعت البلدية الأهالي الى "اتباع الارشادات التي وضعتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية عن كيفية انتقال العدوى وأساليب الوقاية والعلاج" .
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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