قائد الجيش استقبل السفير الروماني وبحثا في التعاون بين البلدين

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الروماني في لبنان السيد Radu-Catalin MARDARE يرافقه الملحق العسكري العقيد Stefan IOVANESCU وتم البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

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