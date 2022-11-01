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لبنان

قائد الجيش استقبل السفير الروماني وبحثا في التعاون بين البلدين

Lebanon 24
01-11-2022 | 10:04
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الروماني في لبنان السيد Radu-Catalin MARDARE يرافقه الملحق العسكري العقيد Stefan IOVANESCU وتم البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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