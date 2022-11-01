"إعصار قمعي" يضرب قبالة شاطىء عمشيت... شاهدوا بالفيديو ما يجري هناك

"مباشرة من ساحل عمشيت

اعصار قمعي عملاق يعمل على سحب مياه البحر نحو العلاء،

ويمكن يكون سحب معو سمك

فما تتعجبوا اذا شتت سمك عالطرقات".

وفسّر خنيصر في تعليق رداً على أحد المتابعين، أنّ "الإعصار القمعي" هو عبارة عن رياح سريعة جدّاً، تربط سطح الارض بالغيوم، وتقوم بسحب كلّ شيء إلى الاعلى.