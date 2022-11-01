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لبنان

"إعصار قمعي" يضرب قبالة شاطىء عمشيت... شاهدوا بالفيديو ما يجري هناك

Lebanon 24
01-11-2022 | 10:02
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نشر المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، فيديوهات عبر صفحته على "فيسبوك" قبالة شاطىء عمشيت، حيث تشكلّ "إعصار قمعي".
 
وعلّق الأب خنيصر على الفيديو قائلا: 
"مباشرة من ساحل عمشيت
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اعصار قمعي عملاق يعمل على سحب مياه البحر نحو العلاء،
ويمكن يكون سحب معو سمك
فما تتعجبوا اذا شتت سمك عالطرقات".
 
وفسّر خنيصر في تعليق رداً على أحد المتابعين، أنّ "الإعصار القمعي" هو عبارة عن رياح سريعة جدّاً، تربط سطح الارض بالغيوم، وتقوم بسحب كلّ شيء إلى الاعلى.
 


 
 
 
 
 
 

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