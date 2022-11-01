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لبنان

إقفال مصلّى في صيدا القديمة... ما علاقة "الكوليرا"؟

Lebanon 24
01-11-2022 | 10:25
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أُقفل مصلّى وقف النقيب في حيّ مار نقولا في صيدا القديمة أمام المصلّين، بعد ثبوت تلوّث مياه أحد مراحيضه، بـ"الكوليرا".
 
وقد اتّخذ القرار بعد فحص عيّنة من المياه بإشراف وزارة الصحة العامة، إثر الاشتباه بتلوّثها الأسبوع الماضي.
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الكوليرا

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