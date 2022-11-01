إقفال مصلّى في صيدا القديمة... ما علاقة "الكوليرا"؟

أُقفل مصلّى وقف النقيب في حيّ مار نقولا في صيدا القديمة أمام المصلّين، بعد ثبوت تلوّث مياه أحد مراحيضه، بـ"الكوليرا".

وقد اتّخذ القرار بعد فحص عيّنة من المياه بإشراف وزارة الصحة العامة، إثر الاشتباه بتلوّثها الأسبوع الماضي.