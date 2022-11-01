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لبنان

متى تعود التغذية بالتيار الكهربائي في بعلبك - الهرمل؟

Lebanon 24
01-11-2022 | 10:28
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عُلم أنّ التغذية بالتيار الكهربائي في بعلبك - الهرمل قد تعود مساء اليوم أو صباح الغدّ.
والجدير بالذكر أنّ عطلاً أصاب معمل الزهراني صباح اليوم أدى إلى توقفه عن العمل، فيما تعمل فرق الصيانة على إصلاحه.
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بعلبك

معمل الزهراني

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