متى تعود التغذية بالتيار الكهربائي في بعلبك - الهرمل؟

عُلم أنّ التغذية بالتيار الكهربائي في بعلبك - الهرمل قد تعود مساء اليوم أو صباح الغدّ.

والجدير بالذكر أنّ عطلاً أصاب معمل الزهراني صباح اليوم أدى إلى توقفه عن العمل، فيما تعمل فرق الصيانة على إصلاحه.