بشأن رواتب القطاع العامّ والمساعدة الإجتماعيّة... إليكم هذا الخبر من وزارة الماليّة

أعلنت وزارة المالية في بيان، أنّ "رواتب القطاع العام قد تم صرفها بالكامل، أما بالنسبة لمعاشات المتقاعدين فإن الوزارة بصدد متابعة الاجراءات التقنية لتأمين إعتماد لها، على أن تعمد فوراً الى صرف المساعدة الاجتماعية عن شهر تشرين الأول فقط للمتقاعدين في غضون الـ48 ساعة المقبلة، اذا ما تطلبت إجراءات المعاشات مزيداً من الوقت".

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