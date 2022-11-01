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لبنان

قطع أشجار معمّرة في جبل البيرة في عكّار

Lebanon 24
01-11-2022 | 11:09
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قام مجهولون بقطع أشجار معمّرة في جبل البيرة في عكّار، فيما قام الجيش بمصادرة أخشاب الأشجار المقطوعة.
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