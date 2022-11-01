صاعقة قويّة ضربت بلدة لبنانيّة وأثارت خوف الأهالي وهلعهم ... ماذا جرى؟

ضربت صاعقة قوية منزل المواطن فهد حسنة، في بلدة جيرون- الضنية، مما أدى الى إصابة لؤي حسنة الذي كان متواجداً داخل المنزل، ونُقل إلى المستشفى حيث وُصفت حالته بالمستقرة.



وقد تسببت الصاعقة بأضرار جسيمة في محتويات المنزل الكهربائية، وإثارة الخوف والهلع بين أبناء وأهالي البلدة.

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