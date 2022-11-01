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لبنان

جنبلاط التقى شيخ العقل وناقش المستجدات مع السّفيرة الأميركية

Lebanon 24
01-11-2022 | 11:33
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، يرافقه قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، وكان عرض لمختلف التطورات والأوضاع. 
 
وكان جنبلاط استقبل السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وبحث معها في آخر المستجدات السياسية والشؤون العامة.
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