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لبنان

علامة: نية جادة من الدول العربية لدعم لبنان

Lebanon 24
01-11-2022 | 11:24
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غرد النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لمست خلال ترؤسي وفد إتحاد المستشفيات العربية في القاهرة نية جادة من الدول العربية لدعم لبنان في معركته لإحتواء الكوليرا في هذه الظروف نظرا لخطورة هذا المرض وسرعة إنتشاره حيث تمنيت ان يكون هنالك توصية بهذا الصدد تزامنا مع انتهاء اعمال قمة الجزائر". آمل من الحكومة اللبنانية من خلال وزارة الصحة والخارجية متابعة هذه المبادرة مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية ونظرائهم في الدول الشقيقة لتفعيلها بما فيه مصلحة بلدنا".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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