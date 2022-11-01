علامة: نية جادة من الدول العربية لدعم لبنان

لمست خلال ترأسي وفد إتحاد المستشفيات العربية في القاهرة نية جادة من الدول العربية لدعم #لبنان في معركته لإحتواء الكوليرا في هذه الظروف نظراً لخطورة هذا المرض وسرعة إنتشاره، حيث تمنيت ان يكون هنالك توصية بذلك تزامنًا مع انتهاء اعمال قمة الجزائر،
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— فادي فخري علامة (@FadiFakhryAlame) November 1, 2022
لمست خلال ترأسي وفد إتحاد المستشفيات العربية في القاهرة نية جادة من الدول العربية لدعم #لبنان في معركته لإحتواء الكوليرا في هذه الظروف نظراً لخطورة هذا المرض وسرعة إنتشاره، حيث تمنيت ان يكون هنالك توصية بذلك تزامنًا مع انتهاء اعمال قمة الجزائر،
1/2 pic.twitter.com/yqklLjmnFQ