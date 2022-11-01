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لبنان

بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. هذا ما أعلنه

Lebanon 24
01-11-2022 | 12:23
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أعلن مصرف لبنان في في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنّ "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ  لهذا اليوم، 40 مليون دولار أميركي بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
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وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".
 
 
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