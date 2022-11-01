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لبنان

مُفاجأة داخل أرضٍ في الضنية.. ماذا اكتشف أحد المزارعين؟

Lebanon 24
01-11-2022 | 12:53
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قام المزارع علي أحمد لاغا، من بلدة السفيرة في الضنية، باقتلاع فجلة كبيرة من مزرعته في منطقة جرد مربين في الضنية بالقرب من سد بريصا، وقد تبين له أن وزنها يبلغ 5.490 كلغ.
 
وأوضح لاغا أنها "أكبر فجلة يقتلعها ويراها في مزرعته وفي المنطقة بهذا الحجم"، وقال: "لم أستخدم أي سماد كيماوي في أرضي، بل أقوم بتسميدها بسماد طبيعي، وأرويها بشكل دائم نظراً لوفرة المياه في المنطقة".
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