"الكتائب": محاولات جر البلاد لتشنج طائفي حول تولي صلاحيات الرئيس أمر مرفوض

أكّد المكتب السياسي الكتائبي في بيان، اليوم الثلاثاء، أنّ "الاستحقاق الرئاسي يشكل فرصة مفصلية ومصيرية لوضع حد للحالة الشاذة التي يمرّ بها البلد"، داعياً للذهاب فوراً إلى انتخاب رئيس لا يؤجل حل المشاكل البنيوية التي تعطل البلد، وأضاف: "نريدُ رئيساً يملك القدر الكافي من الجرأة لمعالجة كل الملفات وعلى رأسها مسألة السلاح غير الشرعي بعيداً عن التأجيل وتدوير الزوايا اللذين سيجران البلاد إلى 6 سنوات جديدة من الانهيار تكون كافية للقضاء على ما تبقى".

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واعتبر المكتب اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل أن "اللبنانيين ذاقوا في السنوات الست المنصرمة الأمرين في بلد أصبح معزولاً، مفلساً، مخطوفاً، فاقداً السيادة، مسلوب القرار، يعيش خارج الدستور والقانون"، وأضاف: "لقد تعرّض اللبنانيون للنهب الممنهج وعاشوا أبشع أنواع القمع والترهيب بعدما ترسّخت الدولة البوليسية عبر قضاء مسيّس وأجهزة قمعية".