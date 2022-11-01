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لبنان

هل من هزّات أمنية قريبة في لبنان؟ وزير الداخلية يكشف

Lebanon 24
01-11-2022 | 14:27
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اعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أن "مفهوم تصريف الحكومة للأعمال ليس جامداً"، مشيراً إلى أن مسألة دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجلسة لمجلس الوزراء تكون وفق التطورات، وقال: "ميقاتي يديرُ الحكومة بما يُمليه واجبه الوطني بخلاف شخصٍ آخر يُدير الملفات بطريقة تخلقُ المشاكل".
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وأوضح المولوي أن "الدستور كان واضحاً لجهة عدم جواز الفراغ في الموقع الحكومي"، مشدداً على ضرورة التمسك باتفاق الطائف، وقال: "الاتفاق أساسي ومتمسكون به وهو الذي أكد على نهائية الكيان اللبناني". 
وفي سياق آخر، أكد المولوي أنه "لم يجرِ التوقيع على أيّ مرسوم للتجنيس"، وقال: "عدم التوقيع سببه أنّ مثل هذا المرسوم لم يكن يجب أن يمر". 
 
كذلك، طمأنَ المولوي اللبنانيين إلى أن الأمن ممسوك، مشيراً إلى أن التنسيق مستمرّ بين جميع الأجهزة الأمنية، وقال: "لا مجال لحصول أي توترات أو هزّات أمنية، وهناك حرصٌ لدينا ولدى الجيش وكافة الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار الداخلي". 
 
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