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لبنان

معلومات عن إشكالات.. ماذا حصل مع السفير السعودي في البقاع؟

Lebanon 24
01-11-2022 | 14:42
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ذكرت قناة الـ"LBCI" أن مصادر مقربة من السفارة السعودية أشارت إلى أن السفير وليد البخاري كان يستعد للقاء مع عشائر بلدة الفاعور خلال جولته البقاعية باعتبار أن تلك الزيارة أساسية.
ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الـ"LBCI"، فإنه "ما إن وصل البخاري إلى الموقع الذي كان مخصصاً للقاء، حتى قرر الفريق الأمني التابع للسفارة السعودية مغادرة المكان بعد ورود معلومات عن اشكالات أمنية عند المداخل بين العشائر".
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وشدّدت المصادر المقربة من السفارة على أن "العلاقة مع العشائر العربية عمقها عربيّ وثابت"، مؤكدة أن زيارة الفاعور تعدّ من الزيارات الأساسية لعلاقة المملكة الوطيدة مع أهلها. 

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