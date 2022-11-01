Advertisement

لبنان

خلال لقائه مع ميقاتي.. ماذا طلب أمير قطر من لبنان؟

Lebanon 24
01-11-2022 | 15:32
A-
A+
Doc-P-1006514-638029353172936605.jpg
Doc-P-1006514-638029353172936605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء اليوم، في اطار القمة العربية المنعقدة في الجزائر.
 
وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري.
Advertisement
 
وخلال اللقاء، تمنى امير قطر ان يتجاوز لبنان الصعوبات الراهنة ويتم انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت ممكن، وقال: "إن قطر ترغب في الافادة من الطاقات اللبنانية، وهي اعلنت عن حاجتها الى توظيف مئة الف لبناني في كل القطاعات، فيما المتوافر حالياً في قطر حوالى ثلاثين الف لبناني فقط".
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:49 | 2022-11-01
18:30 | 2022-11-01
18:15 | 2022-11-01
18:00 | 2022-11-01
17:59 | 2022-11-01
17:57 | 2022-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website