خلال لقائه مع ميقاتي.. ماذا طلب أمير قطر من لبنان؟

إستقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء اليوم، في اطار القمة العربية المنعقدة في الجزائر.

وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري.

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