قرارٌ جديد لمصرف لبنان اليوم.. ما هو؟

أصدر مصرف لبنان، اليوم الثلاثاء، قراراً وسيطاً يحمل الرقم 13495 ينص على خفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الأميركي المودعة لدى مصرف لبنان من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50%، على أن يستمر المصرف المركزي، استثنائياً، بدفع نصفها بالدولار الأميركي والباقي بالليرة اللبنانية.

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وأضاف القرار: "تخفذ فوائد شهادات الإيداع بالدولار الأميركي المصدرة من مصرف لبنان التي تملكها المصارف العامة في لبنان بنسبة 50% ويستمر مصرف لبنان، استثنائياً، بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية".

وأوضح المصرف المركزي أنه "يعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدوره".