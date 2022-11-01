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لبنان

قرارٌ جديد لمصرف لبنان اليوم.. ما هو؟

Lebanon 24
01-11-2022 | 16:48
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أصدر مصرف لبنان، اليوم الثلاثاء، قراراً وسيطاً يحمل الرقم 13495 ينص على خفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الأميركي المودعة لدى مصرف لبنان من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50%، على أن يستمر المصرف المركزي، استثنائياً، بدفع نصفها بالدولار الأميركي والباقي بالليرة اللبنانية. 
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وأضاف القرار: "تخفذ فوائد شهادات الإيداع بالدولار الأميركي المصدرة من مصرف لبنان التي تملكها المصارف العامة في لبنان بنسبة 50% ويستمر مصرف لبنان، استثنائياً، بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية". 
وأوضح المصرف المركزي أنه "يعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدوره". 
 
 
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