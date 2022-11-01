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لبنان
البخاري زار دارة سكاف: العلاقة مع هذه العائلة مميزة
Lebanon 24
01-11-2022
|
17:30
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زار السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، اليوم، دارة الوزير الراحل الياس سكاف في زحلة، واستقبلته رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف، وذلك في إطار جولته على مناطق البقاع ومدينة زحلة.
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وعبّر البخاري عن "عميق سعادته لهذه الزيارة التي تعكس تاريخاً يجمع المملكة العربية السعودية بمدينة زحلة والكتلة الشعبية من خلال عائلة سكاف المتجذرة في تاريخ هذه المدينة".
وقال: "إن ما يجمع المملكة وهذه العائلة السياسية الاجتماعية هو علاقة خاصة ومميزة ارساها الملوك والامراء مع مدينة الامراء وناسها الطيبين على مر السنوات وزمن الازدهار" .
واعرب عن "امله في عودة هذا الزمن الى ربوع لبنان"، متوقعا ان "تكون العودة قريبة إذا ما اقترنت بالاصلاحات والشفافية بعيداً عن الفساد ورموزه" .
واعطى البخاري مثالاً في "استعادة الاموال من الحرب على الفساد في السعودية، وقال انها مكّنت سمو الامير ولي العهد محمد بن سلمان من استعادة 272 مليار دولار الى خزينة الدولة واصبحت اموالا عائدة للشعب السعودي ولانجاز مشاريع في خدمة تطوير البلاد" .
سكاف
من جهتها، ردت سكاف بالترحيب بزيارة السفير البخاري الى دارتها، معتبرة ان "الحرب على الفساد في المملكة قد لا يسري مفعولها على لبنان في ظل نظام نشأ وتغذى من مشاريع الفساد، والمعركة ضده اليوم هي من اشرس المعارك" .
وإذ شكرت امام السفير البخاري مساعدات المملكة للبنان، قالت: "إن الطائفية في بلادنا تبقى علّة العلل، والحرب ضدها تكاد تكون ايضاً في عداد الحروب الصعبة والتي تعيق قيام الدولة".
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