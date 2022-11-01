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لبنان

معوّض: مستمرّ بترشيحي لرئاسة الجمهورية وسأخوض المعركة حتى النهاية

Lebanon 24
01-11-2022 | 17:43
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أعلن النائب ميشال معوض استمرار ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنه لن يُعلن انحسابه وسيخوض المعركة حتى النهاية.
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال معوض: "أخوض معركة سياسية جدية وفق مشروع واضح، وقرار ترشيح هو قرارٌ مستقل اتخذته ولا أحد يخوض معركة سياسي بي ولا أحد يستعملني والقوات اللبنانية تخوض معركة جديّة بميشال معوض".
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وتابع: "لا ألتقي بأيّ سفير من دون الإعلان عن الأمر وأنا أكثر مرشح عمِل على لبننة الاستحقاق الرئاسي لأنني لم أنتظر المساومات والفرق بيني وبين بعض المرشحين أنني أعلنت ترشيحي بوضح النهار".
وأكمل: "السعودية لا تضغط على نواب السنة لانتخابي ولست مرشح السعودية وأقول لمن يتهمني بأنني أميركي: سلمولي عآموس هوكشتاين".
 
 
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