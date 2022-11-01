ردّ عنيف من علي حسن خليل ضدّ باسيل: "وحدك البلطجي"

تعليقاً على ما ورد على لسان النائب جبران باسيل، الثلاثاء، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل: "لم يخرج باسيل من حالة الانكار التي يعيشها و محاولة الهروب من مسؤولية التعطيل و ارتداداتها على العهد و البلد وصولاً لسقوطه المدوي. إن باسيل يجدد كذبته بعدم مشاركته في مفاوضات تشكيل الحكومة تارة و مرة اخرى بموقف الرئيس بري الداعم لعدم تشكيلها في وقت يعلم الرئيس السابق للجمهورية الموقف الحقيقي الذي عبر عنه الرئيس بري امامه و امام كل المعنيين بدعم التشكيل".

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وأضاف: "إن كل اللبنانيين يعرفون رسائله المباشرة و غير المباشرة ووساطاته ومندوبيه لحفظ حق الفيتو في الحكومة دون المسؤولية في اعطائها الثقة. نشفق على باسيل في مقاربته الهمايونية لملف الترسيم ومعادلته التي جعلت المقاومة تلحقها في تهديد العدو ورأيه في اتفاق الاطار ودور الرئيس بري الذي نفسه تفاهم الترسيم يؤسس كل مراحله عليه. حنق الرجل يعميه".

وأكمل: "ما يقوله عن تأخير المراسيم مضحك ومحزن لأن الناس ليست غبية لتعرف ان المراسيم لا علاقة للرئيس بري والسلطة التشريعية بها. لقد شاهدنا تماماً ماذا فعلت وزاراته في سنوات رئاسته الست في التنقيب والاستخراج. من هزم نفسه و عمه و بلده و تياره وكل اللبنانين لا يحق له مقاربة مفهوم الهزيمة هو و رئيسه ليس فقط في تأخير الكابيتال كونترول الذي يسأل عنه هو و كتلته في تعطيله و ربطه بخطة التعافي الذي يعرف انها بقيت في بعبدا ولم تصل حتى اليوم".



وختم: "أما كلامه انه لم يعتذر عن صفته التي رماها بحق الرئيس نبيه بري تثبت انه لا يكذب فقط وهو الذي عاد على مرآى اللبنانيين يتأسف لذلته، بل يبرر قناعة اللبنانيين بأن باسيل وحده بلطجي سياسي ومالي فاسد لعهد اسقطه الحقد الاعمى والغباء السياسي".