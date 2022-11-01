يخشى مصدر مطلع أن يؤدي دخول دولة كبرى الى الوضع اللبناني من جديد الى تعقيد المسار المتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وانتظام الوضع العام، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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