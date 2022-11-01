تنصّل من دعم مرشّح رئاسي

أمعن رئيس تيار معروف في إيراد الاعتبارات التي تجعله يتنصل من دعم مرشح رئاسي من فريق ينتمي إليه، خلال لقاء قيادي رفيع في حزب حليف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement