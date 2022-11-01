إتّصالات لتطويق ذيول حول تأخير رواتب متقاعدي القطاع العام

جرت اتصالات لتطويق الذيول التي لم تتوضح بعد، حول تأخير رواتب متقاعدي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، لجهة النزول والتحرّك في الشارع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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