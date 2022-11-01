23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
واشنطن مهتمة بتسريع الانتخابات وضمان الطائف
Lebanon 24
01-11-2022
|
23:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": على وقع الانقسام الحاصل حول الانتخابات بين قوى المعارضة والموالاة، وانتهاء العهد من دون انتخاب رئيس جديد، فإن الفرصة لا تزال متاحة للبننة الاستحقاق، بحسب معلومات مستقاة من دوائر أميركية. وتقول المعلومات إنه منذ أسابيع، هناك ضغط خارجي من أجل تقديم الانتخابات الرئاسية على ما عداها من استحقاقات، خصوصاً أن دول العالم ستكون من الآن وصاعداً منشغلة بأزمات التدفئة وأسعار الوقود والغذاء وانفجار مستجدات حرب أوكرانيا وتداعياتها على أوروبا، ما يجعل الملف اللبناني غير طارئ على أي طاولة دولية.
Advertisement
ومن بين الرسائل التي وصلت، اهتمام أميركي ضاغط وجدي في ما يتعلق بالوضع الداخلي، وإيصال رسائل واضحة حول الموقف الأميركي من التطورات المستجدة. وقد انصب الاهتمام في الآونة الأخيرة على أمرين: أولاً حث المعنيين في لبنان على تسريع إجراء الانتخابات الرئاسية، وتقديمها على كل ما يمكن أن يكون مطروحاً. وبحسب المعلومات، فإن الرسائل الأميركية في شأن الانتخابات بدأت قبل فترة من انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، وتصاعدت وتيرتها تدريجاً. وهي انطوت على ضرورة استغلال القوى السياسية في المرحلة الراهنة الزخم الداخلي بغضّ النظر عن الانقسامات، وبقاء نوع من الاهتمام الدولي بلبنان قبل الدخول في رزمة أزمات قد لا تنتهي قريباً. وواشنطن كما تقول المعلومات مهتمة بتسريع إجراء الانتخابات وعدم انتظار المواقف الدولية والتطورات الخارجية، ودعوة القوى الأساسية للعمل في وتيرة سريعة للاتفاق على رئيس جديد، من دون أن تتدخل مباشرة عبر مبادرات محددة. لكن الرسالة التي حرصت على إيصالها إلى أكثر من وسط لبناني وخارجي بضرورة الذهاب إلى تحرّك داخلي تدعمه واشنطن من أجل إجراء الانتخابات، وعلى القوى المعنية تحمّل مسؤوليتها في تزخيم العمل لانتخاب رئيس جديد، وعدم التهاون مع ما يمكن أن يتركه الفراغ الرئاسي لفترة طويلة كما حصل سابقاً. ويترافق الدفع الأميركي مع تبيان ضرورة ضمان الحد الأدنى من الاستقرار الذي يحتاجه لبنان في هذه المرحلة، لأن كلفة عدم إجراء انتخابات، وما يرافقه من توتر سياسي، قد لا تظل تبعاتها محصورة. وهذا يرتب مسؤوليات كبيرة على كل القوى التي ستجد نفسها عالقة بين توترات سياسية وأمنية. وهي ترى أن الفرصة لا تزال سانحة كي تتفق هذه القوى على رئيس جديد، قبل أن ينتقل الملف إلى خارج لبنان في الوقت الضائع.
النقطة الثانية هي أن واشنطن، وفي ظل احتمالات انعكاس الفراغ الرئاسي على الوضع الداخلي ومستقبل لبنان، ضاعفت من رسائلها في شأن اتفاق الطائف. في هذه النقطة، تبدو واشنطن أقرب إلى الرياض، رغم التباينات الأخيرة مع السعودية في مواقف إقليمية ودولية ونفطية، إلا أنها منسجمة معها في شأن مقاربة الوضع اللبناني، وضرورة الحفاظ على اتفاق الطائف وديمومته.
وتعول واشنطن في هذه المرحلة على أن يكون موقفها المتجدد دعماً لاتفاق الطائف، حماية للنظام الحالي ودفعاً جديداً من أجل خطوات عملانية في اتجاه إعادة تركيب أسسه وانتظام عمل المؤسسات بدءاً من رئاسة الجمهورية. وقد وجد هذا التأكيد سبيله في أوساط أميركية مهتمة بالشأن الداخلي، وتزكية في التعامل مع المرحلة المقبلة لبنانياً، بحيث يتصدر الطائف والقرارات الدولية تعامل واشنطن مع الوضع اللبناني، الذي لا يمكن لها أن تبقى متفرجة عليه، لكنها تضغط في المقابل كي تكون للمراجع المعنية القدرة على تسريع تفاهمها وخطواتها من أجل وضع انتخابات الرئاسة في مقدم الحدث اللبناني، ما يجعل القوى الخارجية أمام حتمية التعامل مع الانتخابات، بدل استسهال الفراغ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سرٌّ لدى عون سيقلب الطاولة.. هل اقتربت تسوية جديدة؟
Lebanon 24
سرٌّ لدى عون سيقلب الطاولة.. هل اقتربت تسوية جديدة؟
06:00 | 2022-11-01
01/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمرُ حُسِم.. هل سيتغيّر سعر الدولار الرسمي اليوم؟
Lebanon 24
الأمرُ حُسِم.. هل سيتغيّر سعر الدولار الرسمي اليوم؟
03:50 | 2022-11-01
01/11/2022 03:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما عمل فيها لـ 13 عاماً.. مذيع الـ MTV يترك المحطة وينتقل إلى الـ LBCI (صور)
Lebanon 24
بعدما عمل فيها لـ 13 عاماً.. مذيع الـ MTV يترك المحطة وينتقل إلى الـ LBCI (صور)
05:00 | 2022-11-01
01/11/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون "يفضح" نفسه
Lebanon 24
عون "يفضح" نفسه
03:00 | 2022-11-01
01/11/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
03:04 | 2022-11-01
01/11/2022 03:04:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:45 | 2022-11-02
حزب الله أطلق حملة الرد: ماذا سيقول؟
02:30 | 2022-11-02
بري "ينتظر" وهذا ما قد يفعله الخميس!
02:15 | 2022-11-02
هذا هو الدور الجديد لعون
02:07 | 2022-11-02
بوشكيان: لبنان سينهض وشبابه رائد في المبادرات والابتكارات
02:00 | 2022-11-02
"دونكيشوت الجمهورية" ماض في المعارك الوهمية والنفاق السياسي
01:54 | 2022-11-02
عدّاد كورونا إلى ارتفاع... إليكم أحدث الأرقام
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
02/11/2022 08:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
02/11/2022 08:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
02/11/2022 08:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact